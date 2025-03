Garagem de empresa de ônibus é bloqueada e afeta passageiros em Manaus

A garagem da empresa Via Verde, responsável por parte do transporte coletivo de Manaus, foi bloqueada na madrugada desta terça-feira (25), afetando os passageiros que dependem das linhas da empresa nas primeiras horas do dia.

A ação começou por volta das 4h e envolveu pessoas ainda não identificadas, além da presença de um vereador, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram).

O Sinetram destacou que uma liminar concedida pelo desembargador Lairto Veloso, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, impede paralisações ou greves enquanto seguem as negociações trabalhistas mediadas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). Uma nova audiência sobre o tema está marcada para 7 de abril.

Em nota, o sindicato informou que tomará medidas judiciais para garantir a normalidade do serviço e evitar impactos à população.

Leia mais

Grupo é preso em bar após furtar celulares em ônibus de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱