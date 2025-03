Caprichoso anuncia Caetano Medeiros como o novo Amo do Boi

Do berço dos primeiros cancioneiros do Caprichoso, Caetano traz a tradição e a paixão do povo azul e branco

O cantor, compositor e artista azulado Caetano Medeiros, 33 anos, é o novo amo do Boi-Bumbá Caprichoso. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 24, nas redes sociais do bumbá, por meio de um vídeo que destaca a forte ligação do artista com o berço cultural do atual campeão do Festival de Parintins.

Caetano Medeiros nasceu no Esconde, onde viveu grande parte de sua vida ao lado de artistas azulados que ajudaram a construir a identidade do boi da estrela na testa. Na rua Sá Peixoto, berço tradicionalmente azul e branco, ele foi integrante do Boi Campeão, formado por sócios e, então, itens do Caprichoso.

Caetano também é sobrinho neto do ex-presidente do Boi Caprichoso, Geraldo Medeiros. Como compositor, expressou em versos a dimensão do seu amor pelo bumbá:

”Ser Caprichoso é um sentimento porreta, bem maior do que o planeta… e só quem é Caprichoso sabe a extensão desse amor.”

A tradição do Caprichoso sempre foi assim, passada de geração em geração, moldada na paixão azulada de comunidades como Francesa, Esconde e Urubuzal. É nesse contexto que Caetano foi formado, no meio da brincadeira de boi-bumbá, ao lado de famílias que marcaram a história do boi, como a de dona Quixita e Nelcinda Cid, neta de Roque Cid, que guardava, com carinho, a agulha com a qual costurou, por anos, a barra do boi.

Décadas depois, o menino que cresceu nesse ambiente sagrado, onde os poetas azulados “tiraram os primeiros versos”, agora assume o desafio de versar para o Boi Caprichoso.

Para Caetano, o momento é a realização de um sonho. “Quando for anunciado no palco deste curral, será um dos momentos mais marcantes da minha vida, pois é a realização de um sonho”, declarou, emocionado.

Em mensagem à nação azul e branca, o novo amo destacou sua preparação ao longo dos anos para este momento: “Me preparei durante toda a minha vida para isso. A nação azul e branca, que tanto me apoia, pode contar comigo. Vou representar o amo do boi com amor, dedicação e muita ousadia. Vocês terão o Caetano mais arrojado de todos”, afirmou.

Com a pureza da alma dos cancioneiros e a paixão pela cor azul, Caetano Medeiros está pronto para brilhar no espetáculo “É Tempo de Retomada”.

