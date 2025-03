Judoca amazonense Ana Paula Sena conquista bronze na Alemanha

Aos 15 anos, Ana Paula Sena garante medalha no Thuringia Cup e reforça a força do judô amazonense no cenário internaciona

A judoca amazonense Ana Paula Sena, de apenas 15 anos, conquistou a medalha de bronze no Thuringia Cup de Bad Blankenburg, na Alemanha. A competição aconteceu no último sábado (22) e contou com atletas de alto nível.

A jovem promessa viajou para a disputa após uma grande mobilização nas redes sociais, organizada pela assessoria Emanuel Sports & Marketing. O movimento reuniu familiares, colegas de equipe, professores, a Federação de Judô do Amazonas (Fejama) e apoiadores do esporte. Um dos momentos decisivos foi a cessão da passagem pelo governador Wilson Lima, que apoiou a atleta em seu maior desafio até agora.

Trajetória de Ana Paula Sena no judô

Atleta da Kaizen Judô Clube, no bairro Adrianópolis, Ana Paula tem se destacado na categoria -40 kg da classe Cadete. Com medalhas em competições estaduais, regionais e nacionais, a participação no torneio de Bad Blankenburg representa um marco na sua carreira.

Além da competição, a atleta integrou o Estágio Internacional da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) na Europa, uma experiência essencial para o desenvolvimento de judocas brasileiros no cenário mundial.

“Essa medalha de bronze premia o esforço de todos que se mobilizaram para ajudar a Ana Paula Sena a viajar para a Alemanha. É uma vitória para o judô amazonense, que neste fim de semana (29 e 30 de março) recebe o Campeonato Brasileiro Regional”, destaca o professor Dejanir Nunes, líder da Kaizen Judô Clube.

Retorno ao Amazonas e agenda de compromissos

Ana Paula Sena retorna a Manaus nesta quarta-feira (26). Nos próximos dias, ela deve cumprir uma agenda de visitas institucionais para agradecer a pessoas físicas, empresas e parceiros que tornaram possível sua participação no torneio internacional.

Brasil brilha no judô internacional

O judô brasileiro teve um desempenho expressivo na Alemanha, com 37 medalhas conquistadas pelas Equipes de Transição na estreia do primeiro compromisso internacional de 2025.

No sábado (22), o time Cadete masculino faturou quatro ouros, uma prata e sete bronzes no International Masters de Bremen, enquanto a equipe feminina garantiu 25 pódios no Thuringia Cup. Na categoria Cadete, o Brasil conquistou dois ouros, três pratas e 12 bronzes, incluindo o de Ana Paula Sena. Já na categoria Júnior, os atletas trouxeram mais dois ouros, três pratas e três bronzes.

Os torneios de Bad Blankenburg e Bremen não fazem parte do calendário oficial da Federação Internacional de Judô (FIJ), mas a CBJ os considera fundamentais para o ranking nacional das categorias Cadete e Júnior. A participação nesses eventos contribui para a definição dos atletas que representarão o Brasil em futuras competições internacionais.

