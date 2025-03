Centro em Movimento: programação cultural diversificada em Manaus

O projeto traz exposições, shows musicais e peças teatrais em diversos espaços do centro de Manaus, com entrada gratuita e até o final do mês

A partir desta quarta-feira (26), o “Centro em Movimento” traz uma agenda cultural diversificada para o público manauara. Com exposições, shows musicais e espetáculos teatrais, o projeto será realizado em diversos espaços do centro histórico de Manaus. O evento visa fomentar a cena cultural local e valorizar a região central da cidade.

Exposições e rituais indígenas

A Galeria do Largo e a Casa das Artes recebem, a partir das 19h, a Bienal das Amazônias e a 5ª Itinerância “Bubuia: águas como fonte de imaginações e desejos”. Com 30 obras de 13 artistas — incluindo nove manauaras e sete indígenas — a mostra promove um diálogo entre arte, história e cultura local. Entre os expositores estão Keila Sankofa, Uyra Sodoma, Manauara Clandestina, Sãnipã, Duhigo Tucano, Iwiri-ki, Lili Baniwa, Denilson Baniwa e Paulo Desana.

Galeria do Largo e a Casa das Artes recebem, a partir das 19h, a Bienal das Amazônias. Foto: Divulgação

A abertura contará com um ritual de defumação ancestral, realizado por Dyakapiró, ativista indígena dos povos Dessana e Tuyuca. A cerimônia utilizará ervas e resina de breu para benzimentos e proteção espiritual. A exposição estará aberta até 30 de maio, com entrada gratuita.

Música no Largo de São Sebastião

Na quinta-feira (27), o tradicional Tacacá na Bossa traz as bandas Coirama e Conduta Zero 92, a partir das 18h30, no Largo de São Sebastião. A Coirama mistura manguebeat e metal, enquanto a Conduta Zero 92 aposta no rock bumbá. O evento é gratuito.

Espetáculos teatrais

No Teatro Gebes Medeiros, a partir das 20h, acontece a peça “Cabaré Chinelo” do grupo Ateliê 23. Em sua temporada de despedida, o espetáculo, premiado, retrata a violência sofrida por mulheres durante o ciclo da borracha no Amazonas. As sessões seguem até sexta-feira (28). Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), disponíveis no perfil do grupo no Instagram (@atelie23) e no site shopingressos.com.br. A classificação indicativa é 18 anos.

No Teatro Amazonas, o espetáculo “Puracisawa – A Grande Festa da Floresta” será na quarta-feira (26), às 20h, com entrada gratuita. O evento contará com nomes conhecidos do boi-bumbá, como Helen Veras, Israel Paulain, Márcia Siqueira e Tony Medeiros.

No Teatro da Instalação, a Amazonas Band se apresenta com o show “Za Ba Doo Bop” na quarta-feira (26), às 19h. A apresentação, gratuita e por ordem de chegada, presta homenagem ao bebop e suas influências na música brasileira e no blues.

Na sexta-feira (28), o Balé Folclórico do Amazonas apresenta o espetáculo “Os Catraieiros”, que resgata a história dos trabalhadores que faziam a travessia da população pelos igarapés de Manaus. O evento começa às 19h e inclui músicas de grupos regionais como Cordão do Marambaia e Raízes Caboclas.

Estreias e ingressos para o fim de semana

No sábado (29) e domingo (30), às 19h, a companhia Soufflé de Bodó estreia seu Programa 2025 com a peça “Alice Músculo +2”, que aborda o abuso infantil e infanticídio em comunidades ribeirinhas. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), disponíveis no site shopingressos.com.br.

A programação do Centro em Movimento segue até o final do mês, oferecendo atrações culturais para manauaras e turistas.

Leia mais:

Museu de Manaus recebe 2 mil visitantes por mês e reforça importância histórica e cultural

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱