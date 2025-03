Carga de pimenta-de-cheiro é proibida de entrar no AM devido ao risco da mosca-da-carambola

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) apreendeu mais de uma tonelada de pimenta-de-cheiro na Barreira de Vigilância Agropecuária de Jundiá, município de Rorainópolis (RR), na manhã desta terça-feira (25). O fruto é potencial hospedeiro da praga quarentenária mosca-da-carambola e tem entrada proibida no Amazonas.

A carga foi apreendida durante abordagem de rotina na barreira, que a Adaf divide com a Agência de Defesa Agropecuária de Roraima (Aderr). O carregamento, com aproximadamente 1,26 tonelada de pimenta-de-cheiro, foi transportado em um caminhão baú que havia saído de Rorainópolis e tinha Manaus como destino.

Fiscalização e medidas adotadas

A fiscalização conta, ainda, com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM). O produto apreendido foi repassado à Aderr para dar o destino correto ao carregamento.

Sem riscos à saúde das pessoas, a mosca-da-carambola é uma grave ameaça à economia do país, um dos maiores produtores de frutas do mundo. Se a praga, que já está presente no Pará, em Roraima e no Amapá, dispersar-se pelo país, vai gerar grandes prejuízos.

Portaria para contenção da praga

Diante da necessidade de impedir essa propagação, no dia 14 de março, o Mapa publicou a Portaria nº 776/2025, que estabelece procedimentos para vigilância, contenção, supressão e erradicação da praga quarentenária mosca-da-carambola.

Apesar de prever a possibilidade de exportações de frutas hospedeiras da praga, o documento trouxe uma série de medidas que precisam ser adotadas pelos exportadores antes dessa liberação. E a portaria também não revogou o nº 780, de abril de 2023, que colocou todo o estado de Roraima sob quarentena.

“A Adaf reforça que o trânsito interestadual de frutos potenciais hospedeiros da praga continua proibido de Roraima para o Amazonas. Assim, todas as cargas com restrição originárias daquele estado, fiscalizadas na barreira de vigilância agropecuária, serão rechaçadas ou destruídas”, explicou o engenheiro fiscal agropecuário florestal Vilson Rocha.

Apreensão de mangás

Também pelo risco relacionado à mosca-da-carambola, a Adaf apreendeu 43 quilos de mangá, no domingo (23). A carga havia saído de Boa Vista e estava sendo transportada para Manaus.

Denúncias e informações

Qualquer suspeita de ocorrência da praga no Amazonas deverá ser imediatamente comunicada aos órgãos responsáveis. Informações e denúncias podem ser reportadas à Adaf pelo número (92) 99390-1750.

Leia mais:

PC-AM apreende meia tonelada de alimentos impróprios para consumo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱