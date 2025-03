Empresa avalia implantação de fábrica em Manaus em reunião com a Suframa

A Suframa recebeu, na manhã desta quarta-feira (26), representantes da Natural One, empresa brasileira líder na fabricação de sucos 100% naturais, bebidas de aveia e bebidas funcionais. O encontro teve como pauta a possibilidade de implantação de uma unidade fabril em Manaus, aproveitando os incentivos fiscais e a infraestrutura oferecida pela Zona Franca de Manaus.

De acordo com vice-presidente e gerente geral da empresa, Rafael Catolé, a Natural One tem grande interesse em expandir sua produção para a região, buscando tanto oportunidades de industrialização quanto a utilização de insumos locais. “Estamos no primeiro momento de análise das oportunidades para a Natural One. Queremos entender como podemos aproveitar os recursos de Manaus para fortalecer nosso processo produtivo”, destacou.

Atualmente, a companhia está sediada em São Paulo, onde possui fábrica e escritório, com capacidade produtiva de 200 milhões de litros anuais. “Somos a maior empresa de suco 100% do Brasil, líder nas categorias de suco de laranja, uva e maçã. Agora, queremos expandir nosso portfólio e explorar novas categorias, como néctares, energéticos e isotônicos”, acrescentou Catolé.

A empresa também avalia a possibilidade de utilizar frutas da região amazônica no processo produtivo. “Estamos muito interessados nas frutas locais, o que traria um diferencial competitivo para nossos produtos”, afirmou o executivo.

Sobre a geração de empregos, a Natural One prevê a criação de postos de trabalho em fases. “Talvez tenhamos uma fase 1, fase 2, fase 3. Nossa ideia é, inclusive, cooperar com outras indústrias locais. Existe a possibilidade de trabalharmos com enlatados, algo que ainda não exploramos. Vemos uma grande oportunidade aqui em Manaus”, explicou.

A previsão é que os primeiros trabalhos comecem ainda este ano, com um projeto robusto desenvolvido ao longo dos próximos três anos. A Zona Franca de Manaus se apresenta como um diferencial atrativo para a empresa. “A Zona Franca é, sem dúvida, um grande chamariz para esse projeto”, finalizou Catolé.

Participaram da reunião pela Suframa, o superintendente Bosco Saraiva; coordenador-geral de Análise de Projetos Industriais, Mauricio Itikawa; e coordenador-geral de Análise e Acompanhamento de Projetos Agropecuários, Sérgio Rocha Muniz. Pela empresa: Rafael Catolé, vice-presidente e gerente da empresa; José Imar, contador e assessor do projeto; Fernando Silveira, consultor tributário; Denner Jader Rodrigues, engenheiro e consultor da área industrial; e Pedro Canaã, assessor da consultoria local.

“A Suframa está sempre de portas abertas para empresas que enxergam na Zona Franca de Manaus um polo estratégico de crescimento e inovação. A possível chegada da Natural One reforça o potencial da região para impulsionar novos negócios, gerar empregos e agregar valor à economia local por meio da industrialização sustentável e do aproveitamento dos insumos amazônicos”, ressaltou o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva.

