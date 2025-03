Roteiristas de Recabanos: Beira Rio realizam encontro virtual com cineastas iniciantes

Os roteiristas do projeto Recabanos: Beira Rio, a primeira saga cinematográfica amazonense, realizam um encontro virtual gratuito para cineastas iniciantes na segunda-feira, 31 de março, às 18h, via Google Meet. O evento tem 20 vagas para profissionais do audiovisual e interessados a partir de 16 anos.

As inscrições ficam abertas de 25 a 29 de março pelo link https://bit.ly/Recabanos e no perfil oficial do projeto no Instagram, @recabanos_filme. O encontro terá 40 minutos de duração, será gravado e publicado no canal da Pedra de Fogo Produções no YouTube. Haverá acessibilidade com tradução em Libras e legendas na versão gravada.

Desenvolvimento de roteiros

O evento é realizado pela Pedra de Fogo Produções, com produção executiva da Leão do Norte e apoio da Jaci Produtora. Os roteiristas Isis de Manaus e Eber Pirangi (Pedra de Fogo) e Dominique Jaci (Jaci Produtora) conduzirão a conversa, compartilhando desafios e experiências no processo de escrita.

Segundo Isis de Manaus, o encontro abordará a fase inicial do desenvolvimento de um projeto audiovisual e a importância do trabalho conjunto.

“O audiovisual passa por várias etapas antes de chegar ao cinema. Esse encontro foca no desenvolvimento do roteiro, que é o ponto de partida para qualquer projeto”, explica.

Apoio aos roteiristas amazonenses

Para Dominique Jaci, fortalecer a escrita de roteiros é essencial para o crescimento do cinema local.

“No Amazonas, quase não há editais que financiem o desenvolvimento de roteiros. Muitas vezes, os roteiristas passam anos escrevendo sem apoio financeiro. O evento busca discutir esse cenário e incentivar novos escritores”, destaca Jaci, que também é secretária institucional da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN).

A primeira saga cinematográfica amazonense

Recabanos: Beira Rio é um longa-metragem de ficção científica afrofuturista ambientado na Amazônia, com duração prevista de 80 minutos. A trama acompanha Yala, uma jovem da Força Rebelde Cabana, que luta contra o Império Brasileiro. Após uma emboscada, ela se separa do grupo e precisa sobreviver na floresta ao lado de uma aliada improvável.

Inspirada na Revolução da Cabanagem (1835-1840), a história teve início na HQ Recabanos: Horizontes Futuristas, que ressignifica esse evento histórico em uma narrativa de fantasia futurista. Acesse a HQ em https://bit.ly/RecabanosHQ.

O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo – Prêmio Manaus Identidade Cultural – Audiovisual, com apoio da Concultura, Manauscult, Prefeitura de Manaus, Ministério da Cultura e Governo Federal.

