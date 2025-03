IMAGENS FORTES: Homem é morto a pedradas e pauladas durante briga

Goiânia (GO) – Um homem morreu após receber agressões com pedaços de madeira e pedras em frente a uma distribuidora de bebidas em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Câmeras de segurança registraram o crime, ocorrido na última sexta-feira (21). A Polícia Civil conduz as investigações.

As imagens capturam clientes entrando na distribuidora ao perceberem a aproximação da vítima. Pouco depois, o homem aparece segurando um facão e é atingido por um tijolo.

Múltiplas agressões

Mesmo caído no chão, três pessoas continuam agredindo o homem. Uma mulher o atinge com uma pedra, enquanto um dos agressores retira o facão de suas mãos. Em seguida, outro homem desfere golpes com um pedaço de madeira. Em determinado momento, uma pessoa tenta intervir, mas a mulher a afasta, permitindo que os agressores continuem os golpes.

A Polícia Militar, acionada pela distribuidora, chegou ao local após a fuga dos suspeitos. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Civil identificou os envolvidos, mas ainda não os localizou. A motivação do crime permanece desconhecida.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia conduz o inquérito, que segue sob sigilo para garantir o sucesso das investigações.

Veja o vídeo:

*Com informações G1

