VÍDEO: Mulheres imobilizam criminoso com pimenta no rosto durante assalto

Duas mulheres reagiram corajosamente a um assalto no último domingo (23), em um depósito de bebidas no bairro Lourival Parente, Zona Sul de Teresina. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que elas desarmaram o assaltante e o imobilizaram com pimenta.

O vídeo mostra um grupo sentado na porta do estabelecimento quando o suspeito chega. Antes de entrar, uma das mulheres joga seu celular para dentro do depósito e começa a entregar cédulas de dinheiro ao criminoso.

No entanto, a situação muda rapidamente quando ela parte para cima do assaltante e luta para tomar a arma dele.

Durante a luta corporal, um homem entra em cena e aplica um mata-leão no suspeito. Uma das mulheres pega um frasco de pimenta no balcão e, sem hesitar, joga o produto nos olhos e na boca do criminoso, dificultando sua tentativa de fuga. Finalmente, as mulheres conseguem desarmá-lo e imobilizá-lo até a chegada da polícia.

O assaltante foi preso no local, e a polícia investiga o incidente.

