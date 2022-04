Pacientes denunciam mal atendimento na Fundação Cecon, Zona Centro-Oeste de Manaus

Manaus (AM) – O atendimento de profissionais da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON) foi alvo de denúncias por parte de pacientes que estiveram na unidade de saúde nesta sexta-feira (29). Por conta das reclamações, a equipe do Em Tempo esteve no local para ouvir mais paciente e profissionais da própria unidade.

Segundo informações de pacientes que fizeram a denúncia, e preferiram não se identificar, duas mulheres estavam atendendo com rispidez, tanto as pacientes quanto os familiares. Sobre as atendentes, uma delas é médica no local e outra é da área administrativa.

Ao chegar ao local, a equipe do Em Tempo falou apenas com um homem responsável pela segurança do local, que repassou o contato da assessoria de comunicação da FCecon). Quando procuramos as duas profissionais, o segurança falou para a equipe que as duas funcionárias já haviam terminado seus expedientes e não se encontravam mais no local.

A assessoria de comunicação da unidade, por sua vez, informou que só poderá dar uma resposta na segunda-feira (02/05), pois ouvirá as funcionárias para poder se pronunciar diante das denúncias. Também haverá a produção de uma nota sobre esse caso.

A equipe do Em tempo retornará ao local para apurar sobre o fato no mesmo dia (02/05).

