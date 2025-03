Mulher é presa por desvio de mais de R$ 500 mil de empresas de vestuário em Manaus

Uma mulher identificada como Jéssica Lúcia Barros Guimarães, 33, foi presa em flagrante na quarta-feira (26) por porte ilegal de munições de uso restrito e permitido. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados por policiais civis do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Investigação aponta desvio milionário

Jéssica estava sendo investigada por participação em um esquema que teria desviado mais de R$ 500 mil de um grupo de empresas do setor de vestuário. Segundo o delegado Leonardo Marinho, titular do 25º DIP, as diligências foram iniciadas após uma denúncia apontar sua possível participação em crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Apreensões durante a operação

A prisão ocorreu no bairro Japiim, zona sul de Manaus, em um dos três endereços onde os mandados foram cumpridos. Durante a ação, os agentes encontraram munições de calibres permitido e restrito em posse da suspeita, além de pequenas porções de drogas para uso pessoal.

Caso segue em investigação

Embora tenha sido presa em flagrante pelo porte ilegal de munições, Jéssica também é investigada pelo envolvimento no desvio milionário das empresas. A Polícia Civil segue apurando os crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Procedimentos legais

Jéssica Lúcia Barros Guimarães foi autuada por porte ilegal de munições de uso restrito e permitido. Ela passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

