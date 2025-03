Seduc convoca mais 868 candidatos do PSS para o interior e áreas indígenas do Amazonas

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar convocou, nesta quinta-feira (27/03), 868 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária. São 562 profissionais do Edital nº 01, para o interior do estado, que ministrarão nos sistemas de Ensino Regular e Mediado por Tecnologia, e 306 convocados no Edital nº 02, para áreas indígenas. A lista completa com os candidatos aprovados nas convocações está disponível nos links: Link 1 e Link 2.

Detalhes sobre o Atendimento Virtual e Presencial

O processo de atendimento aos convocados ocorreu em dois momentos. O primeiro, de maneira virtual, estará disponível entre 0h01 do dia 28 de março até às 23h59 do dia 30, via Sistema Admissional, pelo link Sistema Admissional. Já o processo presencial acontece no dia 31 de março, se encerrando em 1º de abril, a partir das 8h. O candidato convocado precisa ir até a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) para submeter o processo seletivo. Neste momento, é obrigatória a entrega dos documentos e loteação.

Importância da Validação de Documentação

“Em 2025, essa é a segunda convocação para as áreas indígenas e a terceira para o interior do estado. Após a validação da documentação dos candidatos a partir da análise das equipes técnicas responsáveis, a lotação dos candidatos aprovados acontece no mesmo dia”, destacou a gerente de Admissão e Atenção ao Servidor (Gaas), da Secretaria de Educação, Marilene Remígio.

Consequências do Não Comparecimento dos Convocados

O não comparecimento do convocado excluirá o candidato do certame, ocasionando a perda do direito à vaga, conforme os editais de nº 01 e 02-PSS/SEDUC/2023/2024 informam.

