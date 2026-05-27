Jornalismo em xeque

Após ajudar a expor manobra perigosa de carreta, motociclista critica comentário exibido por afiliada da TV Globo no Amazonas e diz ter sido tratado como infrator sem apuração prévia

O motociclista Leandro Coelho, responsável por gravar o vídeo que mostrou uma carreta realizando manobras perigosas na avenida Max Teixeira, em Manaus, cobrou uma retratação da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo no Amazonas, após ser apontado como infrator durante o quadro “Sem Noção”, exibido no Jornal do Amazonas 1ª edição.

O caso ganhou repercussão depois que a apresentadora Lane Gusmão comentou as imagens e afirmou que o motociclista também teria cometido infração de trânsito ao aparecer “filmando” o motorista da carreta enquanto pilotava.

Durante o quadro, a jornalista citou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que considera infração gravíssima conduzir motocicleta segurando ou manuseando celular.

No entanto, Leandro afirmou ao Portal EM TEMPO que não utilizava celular nas mãos no momento da gravação. Segundo ele, as imagens foram registradas por uma câmera fixa instalada na motocicleta, equipamento adquirido justamente para segurança no trânsito.

“A Rede Amazônica não me procurou pra esclarecer se era celular ou algo similar que eu estava filmando. Achei bem preocupante”, declarou.

Motociclista pede retratação

Leandro afirmou que não pretende entrar com ação judicial neste momento, mas espera uma retratação da emissora.

“Acredito na profissão e na importância do jornalismo, desde que seja de forma correta, checando as informações e fazendo perguntas para esclarecer os fatos. O que a jornalista disse foi grave para mim, pois me coloca como um motociclista imprudente e irresponsável no trânsito, coisa que eu não sou”, afirmou.

Ele também destacou que trabalha como industriário e realiza corridas de aplicativo em alguns dias da semana. Segundo o motociclista, no dia da ocorrência ele voltava do aeroporto quando registrou a situação.

“Comprei a câmera por segurança no trânsito. A ideia de postar nas redes sociais veio depois”, disse.

O que diz a legislação

O artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro considera infração dirigir segurando ou manuseando telefone celular. No entanto, o CTB não proíbe o uso de câmeras fixadas corretamente no veículo, desde que o equipamento não comprometa a condução nem exija manuseio durante o trajeto.

Após a repercussão, internautas passaram a questionar a abordagem exibida no quadro televisivo. Nas redes sociais, usuários destacaram que o motociclista ajudou a registrar uma situação considerada perigosa no trânsito e acabou associado, publicamente, a uma infração sem confirmação prévia.

Relembre o caso

O vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma carreta avançando contra outros veículos na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

As imagens registram o momento em que o caminhão se aproxima de uma motocicleta e depois de uma picape Fiat Strada. Para evitar um possível acidente, o motociclista encosta no canto da pista.

Em seguida, a carreta avança em direção ao carro, e o motorista quase perde o controle da direção.

Após a repercussão do caso, a CSB Transportadora informou que afastou o motorista envolvido e adotou medidas internas.

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