Transporte público

Paralisação de sindicatos travou parte do transporte coletivo na capital e pressionou deputados sobre proposta que prevê mudanças na jornada de trabalho

Os ônibus já voltaram a circular normalmente em Manaus após a paralisação realizada por sindicatos de trabalhadores na manhã desta quarta-feira (27). O protesto afetou o transporte coletivo, provocou filas de ônibus e causou lentidão em uma das principais avenidas da capital amazonense.

A mobilização começou por volta das 6h30 no Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery. Em poucos minutos, dezenas de coletivos ficaram parados e a fila de ônibus alcançou parte da via.

Segundo os organizadores, o ato teve como objetivo pressionar a Câmara dos Deputados a avançar na análise da PEC 221/19, proposta que prevê o fim da escala 6×1. Atualmente, esse modelo permite que o trabalhador atue seis dias seguidos e tenha apenas um dia de descanso.

O movimento reuniu representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sindicato dos Rodoviários (STTRM), Sindplast-AM, Sindipetro e Sindmetal-AM. Além disso, os participantes levaram cartazes de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre agenda oficial em Manaus.

“É uma grande luta para uma grande vitória dos trabalhadores e os deputados que não votarem conosco não merecem o nosso voto”, afirmou o manifestante Jonas Santos.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a paralisação durou cerca de uma hora e meia. Mesmo em um período curto, o protesto afetou a rotina de trabalhadores, estudantes e passageiros em diferentes regiões da cidade.

Por causa dos impactos no transporte, a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas durante a manhã desta quarta-feira.

Entenda a proposta do fim da escala 6×1

A PEC 221/19 tramita em uma comissão especial da Câmara dos Deputados. O texto prevê a redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas.

Além disso, a proposta garante dois dias de descanso remunerado por semana sem redução salarial. O projeto também prevê um período de transição gradual para adaptação das empresas e trabalhadores.

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