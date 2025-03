Polícia apreende drogas, armas e dinheiro em operação no AM

PMAM apreende drogas, armas e dinheiro em ação no Cacau Pirêra, após suspeito tentar fugir durante operação de patrulhamento.

Na noite de quinta-feira (27), policiais da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreenderam entorpecentes, armas brancas e dinheiro em Cacau Pirêra, no município de Iranduba, durante uma nova ação da Operação Impacto.

De acordo com o comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), major Júlio Gonçalves, a operação envolveu barreiras policiais e patrulhamento nas principais avenidas da área, com apoio da Polícia Civil (PC-AM) e órgãos de fiscalização de trânsito.

“Durante a ronda, nossa equipe percebeu um indivíduo com atitude suspeita na feira de Cacau Pirêra. Quando tentamos abordá-lo, ele fugiu, mas encontramos materiais ilícitos nas proximidades”, explicou o major.

No local, foram apreendidas porções de cocaína e oxi, uma balança de precisão, um rádio comunicador, duas armas brancas e R$ 207, além de US$ 9 em espécie. Todo o material foi encaminhado para o 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba.

Além das apreensões, a operação também contou com a verificação de aparelhos celulares, por meio do programa RecuperaFone da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), para identificar possíveis restrições de roubo ou furto.

Leia mais

Operação prende agressores de mulheres em Manaus e interior do AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱