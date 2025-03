Pistoleiro de facção preso em bar é suspeito de matar casal de namorados em Manaus

Janilson Pantoja Batista, de 29 anos, foi preso na quinta-feira (27), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, pelos homicídios de Davi Miranda Farias e Ranya Valeria Souza do Nascimento, que tinham 25 e 19 anos, respectivamente. Ele foi preso enquanto assistia um jogo de futebol em um bar no Valparaíso.

O delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, parabenizou o trabalho realizado pela DEHS e pela Polícia Militar, que retirou um suspeito de alta periculosidade de circulação.

“Esse suspeito é citado em pelo menos seis Inquéritos Policiais (IPs) em 2024, ou como mandante ou como executor de homicídios. Então essa é uma prisão importante para o sistema de segurança pública e para a sociedade amazonense”, disse o delegado-geral adjunto.

Homicídios

Conforme a delegada Deborah Barreiros, adjunta da DEHS, Ranya Valeria foi morta no dia 7 de julho, no bairro Jorge Teixeira, e inicialmente pensou-se que se tratava de um feminicídio cometida pelo seu namorado, que seria Davi Miranda.

“Todavia nós conseguimos esclarecer que o Davi tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio na ocasião em que Ranya foi morta. Ele nos procurou e disse que o autor da emboscada seria Janilson, que tinha uma desavença pessoal com ele, em virtude de sua passagem em uma organização criminosa”, contou a delegada.

Segundo a delegada, foi solicitada a prisão preventiva de Janilson, mas antes que fosse possível cumprir, 14 dias depois da morte de Ranya, ele executou o Davi Miranda.

“Apreendemos o veículo utilizado no crime e foi possível identificar que o veículo estava locado para Eduardo Fogaça Silva, que sublocou para Calil Lemos da Silva, com o pagamento feito por Ana Paula Ribeiro dos Santos, então companheira de Janilson. Os três já estão presos”, falou a delegada.

De acordo com a delegada, a participação de Janilson no crime foi comprovada por meio do GPS instalado no carro. Foi verificado que, no dia do crime, o veículo saiu da casa dele, foi ao local do crime, onde ficou por cerca de 10 minutos, e depois retornou para a residência do indivíduo.

“Essas são provas técnicas que conseguimos levantar com o empenho da equipe de investigação da DEHS. Na noite de quinta-feira, o mandado de prisão em nome de Janilson foi cumprido pela brilhante intervenção da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a qual eu parabenizo e agradeço também pela troca de informações que dão resultados como esse”, mencionou a delegada.

Ainda conforme a delegada, Ana Paula, Calil Lemos e Eduardo Fogaça já estão presos.

Segundo o comandante do Batalhão Leste, tenente-coronel PM Wener Vieira, o preso é de alta periculosidade com envolvimento em diversos homicídios.

“Nossa estimativa é que ele tenha participação direta ou indireta em 80% dos homicídios naquela área. É um infrator que já estávamos a bastante tempo a sua procura, com trabalhos de inteligências das agências da Polícia Militar, Polícia Civil e Seap. E conseguimos efetuar a prisão com apoio da população, que confia no trabalho da polícia”.

Procedimentos

Janilson Pantoja Batista responderá por homicídio qualificado e por integrar organização criminosa armada e está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

