Caso Vitória: Justiça decide que dono de supermercado não será julgado pela morte de sargento

A Justiça do Amazonas decidiu, nesta quarta-feira (26), que apenas um dos seis acusados pelo assassinato do sargento do Exército Lucas Ramon Guimarães, ocorrido em 2021, irá a julgamento. O principal suspeito de executar o crime, Silas Ferreira da Silva, teve a prisão preventiva mantida e será submetido ao Tribunal do Júri. Já os outros cinco acusados foram impronunciados, ou seja, a Justiça entendeu que não há provas suficientes para levá-los a julgamento nesta fase.

Entre os impronunciados está Joabson Agostinho Gomes, dono da rede de supermercados Vitória, além de Romário Vinente Bentes, gerente de uma das unidades, Kamylla Tavares da Silva, Kayandra Pereira Castro e Kayanne Castro Pinheiro dos Santos. Com a decisão, também foram revogadas as medidas cautelares que haviam sido impostas aos cinco.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) discordou da decisão e entrou com um recurso nesta quinta-feira (27), argumentando que os impronunciados deveriam ir a Júri Popular. O promotor de Justiça Márcio Pereira de Mello, da 105ª Promotoria de Manaus, reforça que Joabson, apontado como mandante do crime, e os demais devem ser julgados. Segundo ele, Silas Ferreira da Silva confessou o crime à Polícia Civil, detalhando a execução e revelando que foi contratado por meio de uma possível funcionária do supermercado Vitória, que também lhe entregou um celular para manter contato sobre o crime.

O caso

O homicídio ocorreu em setembro de 2021, dentro de uma cafeteria de propriedade do sargento Lucas Ramon Guimarães, no bairro Praça 14, em Manaus. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem entrou no estabelecimento, disparou contra o militar e fugiu em uma motocicleta.

De acordo com a denúncia do MP, o crime teria sido motivado por um relacionamento extraconjugal entre o sargento e a esposa do empresário Joabson Agostinho Gomes.

