Homem que matou companheira asfixiada é condenado a mais de 21 anos de prisão

Crime ocorreu em março do ano passado, no apartamento em que o casal vivia, no bairro Cidade de Deus

Cledson Melo de Albuquerque foi condenado a 21 anos e 11 meses de prisão, acusado de matar a companheira, em 3 de março do ano passado, por volta das 5h, na Rua das Jaçanãs, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, no apartamento onde o casal vivia.

Conforme o Inquérito Policial, a vítima foi encontrada morta com claros sinais de asfixia e escoriações na face e lábios. De acordo com relatos de vizinhos do casal, nas primeiras horas da manhã do dia ouviram discussão entre o casal, com xingamentos, ofensas e insultos, além de ouvirem um estrondo vindo do apartamento, como de alguém caindo ao solo. Imagens coletadas de circuito de câmeras mostraram que, por volta das 06h45, Cledson saiu de casa com uma mochila nas costas.

A 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus recebeu a denúncia formulada pelo Ministério Público em 6 de abril de 2024. Após concluída a fase de audiência de instrução, foi publicada a decisão de pronúncia (que define o julgamento do réu em plenário), em 12 de dezembro de 2024.

Plenário

Em plenário, na última quarta-feira, após ouvir as testemunhas, os jurados acompanharam o interrogatório do réu, que reponde ao processo preso. Ele negou a autoria do crime.

Na votação, os jurados condenaram o réu de acordo com a tese do Ministério Público, ou seja: o consideraram culpado pelo crime de homicídio qualificado (asfixia e feminicídio), visto que o crime foi cometido no contexto da violência doméstica e familiar contra a companheira.

Mediante o resultado da votação dos jurados, a magistrada Maria da Graça Giulietta Cardoso, que presidiu o Conselho de Sentença conduzindo a sessão de júri popular, dosou a pena a ser cumprida pelo réu em 21 anos de 11 meses de prisão, mantendo a custódia do acusado para o imediato cumprimento da pena.

Da sentença, cabe apelação.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Pai joga filho de ponte para se vingar de ex-companheira

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱