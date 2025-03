Mano Menezes é demitidos após derrota para o Fortaleza

Auxiliar-técnico permanente Marcão assume de forma interina o comando do time Tricolor

O Fluminense anunciou a demissão do técnico Mano Menezes na madrugada deste domingo, após a derrota para o Fortaleza na estreia do Brasileiro, por 2 a 0, no Castelão.

O clube informou que o auxiliar-técnico permanente Marcão assume de forma interina, e vai dirigir o time na partida contra o Once Caldas (Colômbia), na próxima terça-feira, pela Copa Sul-Americana.

“O Fluminense FC informa que Mano Menezes não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Sidnei Lobo e Thiago Kosloski e o preparador físico Flávio Oliveira. O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras”, diz o comunicado.

Mano chegou ao Fluminense em julho de 2024, substituindo Fernando Diniz, e ajudou o clube a escapar do rebaixamento para a Série B, mas os resultados já eram questionados desde o fim do ano.

Mesmo assim, o Fluminense decidiu renovar seu contrato em dezembro. O vínculo iria até o final de 2025. Nesta temporada, a equipe foi vice-campeã do Campeonato Carioca, perdendo a final para o Flamengo.

O treinador fechou sua passagem pelo clube das Laranjeiras com 46 jogos, 20 vitórias, 13 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de cerca de 52,9%.

Confira a nota do Fluminense:

“O Fluminense FC informa que Mano Menezes não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Sidnei Lobo e Thiago Kosloski e o preparador físico Flávio Oliveira. O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

O auxiliar-técnico permanente Marcão assume de forma interina e vai dirigir o time na partida contra o Once Caldas, na próxima terça-feira (01/03), na Colômbia, pela primeira rodada da Conmebol Sul-Americana“.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Instituto 3B estreia com derrota para o Fluminense na Série A1

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱