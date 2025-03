Marido enfurecido arranca silicone de mulher com faca

Vítima relatou que foi agredida com murros na cabeça e nas costas

Um homem foi preso, na madrugada deste domingo (30), após agredir e tirar o silicone da companheira com uma faca. A briga ocorreu no Núcleo Bandeirante (DF).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para uma ocorrência de briga entre um casal. Por meio do 25º BPM (Núcleo Bandeirante), os militares foram até a casa e encontraram o homem.

No local, os policiais encontraram a vítima recém-operada. A vítima relatou que foi agredida com murros na cabeça e nas costas. E o agressor usou uma faca de cozinha para arrancar o silicone do seio esquerdo dela. Em seguida, o homem jogou a prótese pela janela.

Ele confessou o crime e foi levado para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). O agressor foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

A vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal até o Hospital de Base de Brasília.

