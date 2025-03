Programa RecuperaFone restituirá mil aparelhos a partir desta terça-feira (1º)

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), inicia nesta terça-feira (1º) a terceira grande entrega de celulares recuperados pelo Programa RecuperaFone. Nesta fase, mil aparelhos serão restituídos aos seus donos.

A devolução acontecerá a partir das 9h, na sede do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), localizada no conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

Os aparelhos foram recuperados por meio de operações conjuntas das polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM), além de intimações emitidas pelo RecuperaFone.

A lista de pessoas aptas a receberem seus aparelhos está disponível no site da SSP-AM, na aba Edital 001/2025 RecuperaFone. O edital foi divulgado na última sexta-feira (28/03).

Para agilizar a restituição, é necessário apresentar documentos de identificação pessoal e do aparelho, como:

“Apesar de sabermos quem é o verdadeiro dono desse aparelho, é importante que a pessoa que está com o nome na lista esteja com esses documentos para tornar mais ágil a restituição”, destacou o diretor do NIRC, delegado Bruno Hitotuzi.