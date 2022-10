Motorista sofre sequestro e fica preso dentro de porta-malas de carro

Manaus (AM) – Após atender a última corrida do dia na noite desta terça-feira (25), o motorista de aplicativo Paulo Cesar Tomaz Oliveira, de 41 anos, foi sequestrado por criminosos. Ele foi encontrado somente na manhã desta quarta-feira (26), dentro do porta-malas do carro, no ramal do Acará, bairro Lago Azul, Zona Norte da capital.

As informações foram repassadas pelos policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que relataram que o motorista de aplicativo atendeu sua última corrida por volta das 22h de terça.

Conforme as informações, a corrida foi solicitada do bairro Riacho Doce, onde os dois homens que se passavam por passageiros anunciaram o assalto.

De acordo com a vítima, os criminosos vasculharam a parte interna do veículo, e encontraram uma quantia de R$ 700. Após isso, eles iniciaram uma série de agressões contra o motorista, que ficou com várias escoriações pelo corpo. Antes de fugir do local, os criminosos prenderam a vítima no porta-malas e abandonaram o carro no ramal.

De acordo com a polícia, na manhã desta quarta, o diretor de uma escola seguia a caminho do trabalho quando avistou o carro abandonado. O gestor se aproximou do veículo e ouviu o pedido de socorro do motorista.

Imediatamente, o diretor procurou as chaves, na parte interna do carro, e em seguida libertou a vítima do porta-malas. Após ser resgatado, Paulo Cesar ligou para a família e informou sobre o sequestro.

O homem foi encaminhado a uma unidade hospitalar da cidade. Posteriormente, ele se deslocou até o 6º Distrito integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. A polícia investiga o crime. As equipes da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até o local e ajudaram Paulo Cesar e a família durante a ocorrência.

