Conversa entre Amigos 60+: Literatura e cultura na Valer Teatro

Manaus – AM – O projeto Conversa entre Amigos 60+ chega a Manaus para incentivar o diálogo, a leitura e a troca de experiências entre pessoas com 60 anos ou mais. Criado pela Editora Valer, o projeto promoverá encontros mensais com convidados especiais para debater temas variados, que vão da literatura à filosofia, passando por arte e questões do cotidiano.

O primeiro encontro acontece no dia 8 de abril, às 10h, no salão de eventos do Valer Teatro. A participação é gratuita e aberta ao público.

Bate-papo inaugural com Elson Farias

Para abrir a programação, o evento recebe o escritor Elson Farias, membro da Academia Amazonense de Letras e um dos poetas mais importantes da literatura do Amazonas. Ele compartilhará suas vivências literárias e discutirá a importância da literatura na construção da identidade cultural.

A cada edição, um novo convidado trará um tema inédito para debate.

Um espaço de acolhimento e troca de experiências

A idealizadora do projeto, professora Dra. em Filosofia Neiza Teixeira, destaca que a iniciativa fortalece a saúde mental, física e intelectual dos participantes.

“Esse encontro promove trocas sociais, compartilhamento de dúvidas e soluções criativas para os desafios do dia a dia. É um espaço para aprender, se expressar e se conectar com novas pessoas”, afirma Neiza.

Ela ressalta ainda que o projeto busca atender a um público que muitas vezes encontra dificuldades em acessar espaços culturais na cidade.

“O Valer Teatro é um ambiente democrático. Queremos que os cidadãos amazonenses, especialmente aqueles com 60 anos ou mais, tenham um local seguro e acolhedor para conversar, discutir ideias e ampliar seu círculo social”, completa.

Café especial para o público 60+

Além das rodas de conversa, o evento contará com um combo gastronômico especial oferecido pelo Roseiral Restaurante. O cardápio foi elaborado com redução de sódio e açúcar, garantindo uma experiência segura e prazerosa para todos os participantes.

“Pensamos em um menu inclusivo, atendendo às necessidades alimentares do nosso público. Queremos que todos se sintam bem e aproveitem cada momento”, explica Neiza.

📌 Serviço

📍 Conversa entre Amigos 60+

📅 Data: 8 de abril de 2025

⏰ Horário: 10h

📌 Local: Valer Teatro – Salão Verde

📍 Endereço: Rua José Clemente, 600 – Centro

💰 Entrada gratuita

( * ) EM TEMPO com informações da assessoria (GC)

