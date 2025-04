Homem que estuprou sobrinha na frente do irmão é preso no AM

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, no domingo (30), por estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, de sete anos. O crime foi praticado no mesmo dia em que a prisão ocorreu, no município de Tefé, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, as diligências iniciaram após a mãe da vítima comparecer à delegacia, no domingo, e informar que a criança tinha sido abusada sexualmente pelo tio paterno.

“A genitora relatou que a vítima tinha acabado de tomar café e foi para o quarto, junto ao irmão de três anos, assistir televisão, enquanto os responsáveis estavam na parte de fora da casa. Neste momento, o autor se dirigiu ao quarto, com a desculpa de pegar o celular, e consumou o abuso sexual contra a menina, na frente do irmão dela”, relatou a delegada.

Flagrante

Segundo a delegada, a genitora contou, ainda, que desconfiou da demora do homem e foi até o quarto, onde flagrou o momento em que o autor estava praticando atos libidinosos contra a criança. Em seguida, ela verificou as partes íntimas da vítima e constatou que ela estava com sangramento na vagina.

De acordo com a delegada, a mulher procurou o hospital e a delegacia, e de pronto, a equipe policial foi até a residência onde o crime foi praticado e efetuou a prisão em flagrante do suspeito.

“Em escuta especializada, a vítima relatou que havia sido a primeira vez que passou por isso. Durante interrogatório, o indivíduo confessou o delito e alegou arrependimento. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, pela gravidade do caso, e ele já se encontra preso no sistema prisional de Tefé”, falou a delegada.

A delegada parabenizou a equipe de investigação de Tefé pelo excelente trabalho realizado na prisão do indivíduo. “A atuação rápida, eficiente e comprometida foi fundamental para garantir a proteção da vítima e a retirada do autor daquele lar”, disse a delegada.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

