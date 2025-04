Funcionário morre ao ser prensado em elevador industrial

O funcionário Gerson Daniel dos Santos Cardoso, de 26 anos, morreu após ser prensado por um elevador de cargas em um frigorífico localizado em Nova Mutum (MT), nesta terça-feira (1º). O acidente de trabalho está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Civil, o elevador que transporta caixas de frango apresentou uma pane devido ao desalinhamento das embalagens na esteira. Gerson tentou resolver o problema retirando as caixas que obstruíam o equipamento e sinalizou o destravamento do sistema.

No entanto, ao acessar o elevador pelo lado incorreto, foi surpreendido pelo movimento repentino da máquina, sendo esmagado contra uma viga de aço.

Equipes de segurança e manutenção do frigorífico agiram rapidamente, mas foi necessário cortar parte da estrutura para retirar o trabalhador. Gerson não resistiu aos ferimentos.

Investigação

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para realizar os levantamentos necessários. As causas do acidente seguem sob investigação.

(*) Com informações do Primeira Página

Leia mais: Funcionária morre após ter membros esmagados por empilhadeira em fábrica de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱