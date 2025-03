Funcionária morre após ter membros esmagados por empilhadeira em fábrica de Manaus

Uma mulher identificada como Karla Gabriela Barbosa Ribeiro, 29 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trabalho em uma fábrica de refrigerante localizada na Avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus, na noite de terça-feira (25).

Acidente dentro da fábrica

A vítima foi atingida por uma empilhadeira e teve os membros inferiores esmagados. Ela recebeu atendimento emergencial e foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas, devido à gravidade dos ferimentos, morreu na manhã desta quarta-feira (26).

Investigação em andamento

As autoridades estão apurando as circunstâncias do acidente para verificar possíveis falhas de segurança e determinar eventuais responsabilidades.

