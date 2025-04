VÍDEO: Polícia procura dupla suspeita de furtar idoso em agência bancária na Alvorada

As informações sobre a identificação dos indivíduos podem ser repassadas aos números (92) 98514-5048, do 10° DIP, ou pelo 181, da SSP-AM.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicita a colaboração para identificar dois homens, suspeitos de praticar o crime de furto contra um idoso em uma agência bancária. O crime ocorreu em outubro de 2024, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste.

Segundo o delegado Edgar Moura, titular do 10º DIP, na ocasião do crime, os indivíduos entraram na agência bancária e furtaram o cartão de aposentadoria da vítima.

“Após furtarem o cartão do idoso, eles realizaram empréstimos, saques e compras em um supermercado das proximidades da agência. As movimentações dos autores foram registradas por câmeras de segurança do banco e do supermercado”, falou o delegado.

VEJA VÍDEO

Denúncia

A PC-AM pede a quem souber da identificação dos indivíduos, que entre em contato pelos números (92) 98514-5048, disque-denúncia do 10° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Leia mais:

‘Cabelinho’ e comparsa são procurados por roubos em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱