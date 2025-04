As vítimas, também indígenas, têm 9 e 15 anos.

Um professor indígena foi preso nesta terça-feira (1), por ameaça e estupro de vulnerável de duas alunas indígenas de 9 e 15 anos, em Benjamin Constant, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Yuri Luiz Oliveski, da 51ª DIP, a equipe de investigação tomou conhecimento do caso quando as vítimas, acompanhadas pelo Conselho Tutelar, compareceram à unidade policial para relatar os abusos sexuais sofridos.

“As vítimas relataram que os abusos eram frequentes e aconteciam inclusive dentro da secretaria da escola. Além disso, indicaram a existência de outras possíveis vítimas, afirmando que o suspeito utilizava sua posição de professor para aliciar crianças”, informou o delegado.

Segundo o delegado, a equipe iniciou as diligências e passou a investigar o caso, confirmando os crimes. Conforme Oliveski, a investigação continua em andamento, com possibilidade de novas apurações sobre outras vítimas.

“Após a sequência dos fatos, representamos pela prisão preventiva dele e a ordem judicial foi decretada. Nesta terça-feira conseguimos localizar o autor e dar cumprimento à ordem judicial”, informou o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e ameaça e ficará à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

