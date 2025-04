Homem mata rival com golpes de canivete e é preso em Barcelos

Prisão foi efetuada no bairro São Sebastião

Mário Jorge da Silva Moio, de 28 anos, condenado a 8 anos por um homicídio qualificado, foi preso nesta quarta-feira (2), em Barcelos, interior do Amazonas. O crime ocorreu em 2015, no município.

Conforme o delegado Marcos Antônio Ramos, da 75ª DIP, o crime foi praticado em razão de desentendimentos entre o autor e a vítima, cuja identidade não foi revelada.

“Em 2015, durante uma discussão, por motivo fútil, Mário Jorge deferiu vários golpes de canivete na região do abdômen da vítima, que foi a óbito. Neste ano, a Justiça decidiu pela condenação do homem”, contou o delegado.

Segundo o delegado, logo após a equipe de investigação tomar conhecimento do mandado de prisão, iniciaram as diligências para localizar o autor, com o apoio da GCM.

“A ordem judicial foi cumprida nesta quarta-feira, no bairro São Sebastião, em Barcelos”, disse o delegado.

Mário Jorge da Silva Moio foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado. Ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

