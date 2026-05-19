Polícia

A suspeita foi encontrada consumindo bebida alcoólica

Uma mulher de 22 anos foi presa, nesta segunda-feira (18/05), suspeita de abandonar os três filhos de 1, 2 e 3 anos, sozinhos em casa, no bairro Vila Nova, no município de Tefé, no interior do Amazonas.

Os policiais militares foram acionados, pela linha-direta, para prestar apoio a uma ocorrência de abandono de incapaz, registrada na rua Rosélia Alves, bairro Vila Nova. A equipe da PMAM foi até o endereço acompanhada por conselheiros tutelares.

Ao chegarem ao local, os policiais militares constataram que as três crianças estavam sozinhas na residência, dormindo e sem a presença de qualquer adulto responsável. Diante da situação, os menores foram encaminhados para uma casa de acolhimento do município, onde receberam assistência e acompanhamento do Conselho Tutelar.

Após o resgate das crianças, os policiais militares iniciaram diligências, juntamente com os conselheiros tutelares, para localizar a mãe dos menores. Segundo informações repassadas durante a ocorrência, a mulher estaria cumprindo prisão domiciliar pelo crime de homicídio.

Durante as buscas, a suspeita foi encontrada em uma boate da cidade consumindo bebida alcoólica. Ela foi presa em flagrante e conduzida ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar, imediatamente, ao tomar conhecimento da ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

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