Mulher é presa por integrar quadrilha de assalto a ônibus em Manaus

Ilza Felipe Vasconcelos, de 49 anos, foi presa na segunda-feira (31) por policiais civis do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), após o cumprimento de um mandado de prisão definitivo. Ela foi condenada a 11 anos e seis meses de reclusão por roubo majorado cometido em 2016, no terminal de ônibus do bairro Centro, zona sul de Manaus.

Segundo o delegado Ivo Martins, titular do 19° DIP, “Ilza, acompanhada de dois comparsas e portando uma faca, agrediu, ameaçou e roubou os pertences das vítimas no terminal de ônibus.” O processo tramitou na Justiça, o que resultou na expedição do mandado de prisão definitivo.

“A ordem judicial foi cumprida no momento em que a mulher compareceu à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO). Na ocasião, constatou-se a existência do mandado de prisão em seu nome,” informou o delegado.

Ilza Felipe Vasconcelos permanecerá à disposição da Justiça.

