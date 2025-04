Mulher é presa no AM com drogas de meio milhão escondidas em sacos de fibra

Droga foi encontrada com auxílio do cão policial Xerife escondida dentro de sacos de fibra

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante em Coari, no interior do Amazonas, nesta segunda-feira (31), por transportar cerca de 23 quilos de drogas escondidos em sacos de fibra. O entorpecente, composto por pasta-base de cocaína e maconha tipo skunk, foi localizado com o apoio do cão policial Xerife.

A suspeita viajava como passageira em uma embarcação que saiu de Tabatinga com destino a Manaus. Por volta das 21h30, policiais militares, sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), abordaram o barco.

Durante a fiscalização, o cão Xerife, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), farejou entorpecentes dentro de três sacas transportadas pela mulher. Ao inspecionar a carga, os policiais encontraram 19 tabletes de droga, totalizando 22,8 kg. Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), embarcados na Base Arpão 3, confirmaram a tipificação dos entorpecentes.

A apreensão representou um prejuízo de R$ 500 mil ao crime. A suspeita foi encaminhada à Polícia Civil (PC-AM) na base flutuante e autuada por tráfico de drogas.

