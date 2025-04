Fábio Vital leva humor inteligente a Manaus com show de stand-up

Sexólogo e historiador se apresenta no Shopping Cidade Leste no dia 4 de abril

O humorista, sexólogo e historiador Fábio Vital se apresentará em Manaus, na próxima sexta-feira (4), às 20h, no auditório do Shopping Cidade Leste, piso L2, av. Autaz Mirim, 282, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

O show, intitulado “Ele quer casar, ela só quer sexo”, promete uma abordagem única e bem-humorada sobre relacionamentos e sexualidade.

Fábio Vital é reconhecido por integrar suas formações em história e sexologia em suas apresentações de stand-up comedy, oferecendo ao público reflexões divertidas e educativas sobre temas do cotidiano.

O evento faz parte da programação da Casa da Comédia Manauara, que busca trazer entretenimento de qualidade e espetáculos de comédia para a zona leste de Manaus. Os eventos são em parceria com o shopping Cidade Leste.

Os ingressos estão disponíveis para compra na plataforma Sympla, com a opção de parcelamento em até 12 vezes. Para mais informações e atualizações, os interessados podem acompanhar as redes sociais do Shopping Cidade Leste e da Casa da Comédia Manauara.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Dia Nacional da Pizza com direito a show musical e stand-up comedy em Manaus

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱