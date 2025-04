Suspeito de assalto é baleado em confronto com a polícia na Zona Leste de Manaus

Um homem foi baleado ao trocar tiros com a polícia, na tarde desta quarta-feira (2), na Rua Santa Ana Nery, bairro Ouro Verde, Zona Leste de Manaus. O confronto ocorreu após os suspeitos realizarem uma série de assaltos na região.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos estavam em uma motocicleta e foram identificados como Everton S. Gemaque e um comparsa ainda não localizado.

Assalto e reação policia

Em um dos assalto, eles roubaram a chave da moto e o celular de um motorista de transporte por aplicativo. Na fuga, foram interceptados pela polícia, dando início ao confronto armado.

O piloto da motocicleta foi atingido no quadril. Ele foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde permaneceu sob escolta policial. Já o garupa conseguiu fugir e segue sendo procurado pelas autoridades.

Suspeito preso

Após receber atendimento médico, Everton S. Gemaque foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. A polícia segue em busca do segundo suspeito envolvido no crime.

