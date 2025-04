Jovem é preso por estuprar enteada de 9 anos e enforcá-la até sangrar pelos olhos no AM

Os crimes aconteceram no domingo (30), por volta das 9h, quando a vítima estava sozinha em casa com seu irmão de 3 anos.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, na quarta-feira (2), um jovem de 18 anos acusado de tentativa de feminicídio, estupro de vulnerável e exploração sexual contra sua enteada de 9 anos. A captura ocorreu em uma embarcação no rio Purus, acima da comunidade do Surara, no interior do estado.

Os crimes aconteceram no domingo (30), por volta das 9h, quando a vítima estava sozinha em casa com seu irmão de 3 anos. O suspeito invadiu a residência, enforcou a criança, causando hemorragia conjuntiva, e cometeu o abuso sob ameaça de morte.

A prisão foi realizada por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), com apoio das 80ª e 81ª Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) de Beruri e Anamã.

A Polícia Civil segue investigando o caso e o homem permanecerá à disposição da Justiça.

