Amazonas reduz pela metade o número de crimes de homicídio em março

O mês de março terminou com queda de 51,6% nos crimes de homicídio em Manaus, comparado com março de 2024, de acordo com dados preliminares divulgados, nesta quinta-feira (3), pela Secretaria de Estado de Segurança do Amazonas (SSP-AM). Em todo o Amazonas, a redução foi de 50%.

Resultados do trimestre

Em Manaus, o número de homicídios no primeiro trimestre de 2025 teve redução de 42%, na comparação com o primeiro trimestre de 2024.

O secretário da SSP-AM, Vinicius Almeida, destacou a importância dos investimentos realizados na gestão do governador Wilson Lima no combate à criminalidade.

“O que estamos vendo é o resultado de toda um planejamento em investimento realizado pelo governador Wilson Lima, que não tem poupado esforços para proporcionar mais segurança à nossa população. Temos o concurso público, que tem fortalecido as nossas tropas; investimentos em estrutura náutica como lanchas blindadas, as nossas bases fluviais, e o empenho das nossas polícias Militar, Civil e Científica, e do Corpo de Bombeiros. Esses resultados refletem o trabalho dessa equipe, que segue fortemente para que esses números reduzam ainda mais”, afirmou o secretário da SSP-AM.

Interior

No interior, a redução no número de homicídios nos três primeiros meses deste ano foi de 25%, segundo o balanço da Secretaria de Segurança.

Desde 2019, o Governo do Amazonas, por meio de um conjunto de investimentos do programa Amazonas Mais Seguro, já destinou R$ 1,16 bilhão ao reforço na Segurança Pública do Estado. Ao todo, o programa Amazonas Mais Seguro já convocou 2,8 mil aprovados no concurso público de 2022.

(*) Com informações da assessoria

