Polícia prende último envolvido na morte de empresário em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), prendeu, na quarta-feira (2), Enderson Nunes Pereira, 26, o último envolvido no assassinato do empresário Anderson Carlos de Oliveira Teles, 29. A ação fez parte da Operação Debitum, nome que significa “dívida” em latim, referência ao motivo do crime: uma pendência financeira da vítima.

Crime motivado por dívida de agiotagem

Anderson Carlos foi morto a tiros no dia 5 de novembro de 2024, em frente ao açougue que possuía no bairro Educandos, zona sul de Manaus. De acordo com as investigações, ele havia contraído um empréstimo e, sem conseguir quitar o valor devido, foi executado.

Durante coletiva de imprensa, o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, explicou que Enderson foi contratado para cometer o homicídio por R$ 3 mil.

Execução e prisões

Enderson foi preso por volta das 18h de ontem, quando se dirigia ao trabalho na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. Segundo o delegado, ele foi contratado por Josiel Felipe Gomes, 25, detido no dia 13 de março.

“No dia do crime, a vítima estava em frente ao seu açougue quando Enderson se aproximou, sacou uma arma e efetuou diversos disparos, matando Anderson Carlos no local. A ação foi registrada por câmeras de segurança”, detalhou Cunha.

Além de Josiel, outro suspeito, Diego Barbosa Lopes, 36, foi preso no mesmo dia. Ele teria dado suporte logístico ao crime, vigiando a área e alertando sobre a possível chegada da polícia.

Procedimentos legais

Os três envolvidos responderão por homicídio qualificado e associação criminosa. Eles passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

