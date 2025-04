Homem procurado por latrocínio é preso em Maués

Polícia Civil e PMAM capturaram um dos envolvidos no assassinato de Marlesson Pureza. Buscas continuam para prender o último suspeito.

Rodrigo Tavares Gonzaga foi preso na terça-feira (2), em um sítio na zona rural de Maués, no interior do Amazonas. Ele é apontado como um dos autores do latrocínio de Marlesson Pureza de Oliveira, de 33 anos. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (13) na zona rural do município.

Prisão e buscas pelo foragido

De acordo com o delegado Roab Rocha, da 48ª DIP, Rodrigo foi localizado em um sítio na zona rural de Maués. Durante a abordagem, a polícia apreendeu uma arma caseira com suas iniciais.

“O irmão dele, identificado como Rogério Tavares Gonzaga, também participou do crime e continua foragido. Vamos continuar com as investigações e permanecer em diligências, a fim de garantir que ele também responda judicialmente pelos seus atos”, afirmou o delegado.

Detalhes do crime

Segundo as investigações, Rodrigo, Rogério e um adolescente de 16 anos invadiram o sítio com o objetivo de roubar um motor rabeta, uma roçadeira, um motor bomba e uma canoa de madeira. No local, estavam Marlesson e seu pai, um idoso de idade não informada.

“O idoso relatou que, na noite do crime, ele e seu filho foram surpreendidos por três criminosos encapuzados e armados. O trio os amarrou, mas o idoso conseguiu se soltar e buscar ajuda. Quando ele retornou ao sítio, encontrou Marlesson já sem vida, com dois cortes profundos no pescoço, provocados por um terçado”, detalhou o delegado.

Após a denúncia do pai da vítima, a polícia iniciou as investigações e, em menos de 12 horas, identificou os suspeitos, apreendeu o adolescente e recuperou os objetos roubados.

Latrocínio

Rodrigo Tavares Gonzaga foi encaminhado à delegacia e responderá por latrocínio. Ele permanecerá à disposição da Justiça. As buscas por Rogério Tavares Gonzaga continuam.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Polícia prende último envolvido na morte de empresário em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱