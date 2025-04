FCecon divulga lista de classificados no Paic 2025/2026

A lista de projetos classificados na edição 2025/2026 do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic), da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), já está disponível no site da Fundação (www.fcecon.am.gov.br). Ao todo, 65 estudantes universitários foram selecionados para realizarem pesquisas sobre oncologia na Fundação.

Após acessar o site da Fundação Cecon, o estudante deve clicar na aba “Ensino e Pesquisa”. Em seguida, escolher a opção “Núcleo de pesquisa”. Na página do Paic, estão disponíveis o edital, formulários e a lista com a classificação.

O Paic tem o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), com duração de 12 meses e é coordenado pela Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) da FCecon.

Temáticas

Nesta edição, foram aprovados projetos que abordarão análise da utilização de ferramentas automatizadas na qualidade de vida de pacientes, associação entre estilo de vida e hábitos alimentares e o câncer, abordagens cirúrgicas, tipos de tratamento, dentre outros.

