Atletas de Parintins conquistam 26 medalhas no Circuito Amazonense de Badminton

Jovens atletas retornam da competição em Manaus com ouro, prata e bronze

Com apoio da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), a delegação parintinense de badminton fez bonito no Circuito Amazonense da modalidade. A competição ocorreu entre os dias 29 e 30 de março, em Manaus, e contou com a participação de 21 atletas das redes municipal e estadual de ensino, nas categorias mirim, infantil e juvenil.

Sob o comando da professora Sheila Pinheiro, os representantes de Parintins desembarcaram na ilha nesta quarta-feira (2) trazendo 26 medalhas na bagagem. Foram 9 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze, conquistadas nas disputas individuais e mistas (masculino e feminino).

Delegação no retorno para Parintins. Foto: Divulgação

Destaques na competição

Um dos destaques da equipe foi Luiz Gustavo, de 14 anos, aluno da Escola Municipal Luz do Saber. Ele conquistou medalhas de ouro na disputa individual e em dupla. “Estou muito feliz por essa conquista. Foi muito gratificante vencer a competição, pois precisava desse incentivo. Agradeço muito à professora Sheila e ao prefeito Mateus Assayag, que nos cedeu as passagens para participar. Estou honrado e grato a Deus por essa experiência”, disse o jovem atleta.

A professora Sheila Pinheiro celebrou o desempenho da equipe. “Só temos gratidão a todos que nos apoiaram para essa nova conquista. Essas medalhas representam o esforço e a dedicação dos nossos atletas para alcançar o lugar mais alto do pódio”, destacou.

Preparação para os próximos desafios

Após o excelente desempenho, os estudantes-atletas retomam os treinamentos na próxima semana. O foco agora é a preparação para os Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s) 2025, que serão realizados em Manaus, no mês de julho.

Leia mais:

Com três ouros, atleta do AM brilha no Amazonense de Badminton Escolar

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱