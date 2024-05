Com três ouros, atleta do AM brilha no Amazonense de Badminton Escolar

Realizado no último sábado (4), o Campeonato Amazonense de Badminton Escolar 2024 foi marcado pelo excelente desempenho da estudante Emilly Carolinne Ferreira, melhor índice técnico da competição ao conquistar três medalhas de ouro, sendo duas em categorias acima da sua. As disputas da modalidade, que é olímpica e está em pleno desenvolvimento no estado do Amazonas, aconteceram no ginásio do Atlético Rio Negro Clube, em Manaus.

Emilly Carolinne, de 11 anos e estudante do 5º ano do Ensino Fundamental no Centro Educacional Santa Teresinha, mostrou porque é chamada de “A Bailarina das Quadras”. A atleta da equipe AFAM/Estrela do Norte conquistou a medalha de ouro em três categorias. Primeiro, venceu com sobras a disputa de Simples Mirim (individual).

Na sequência, jogando com Pedro Augusto Vieira (Escola Estadual Eunice Serrano), a menina prodígio venceu a final da Dupla Mista Infantil. Atuando ao lado de Maria Rita Nobre (Escola Adventista do Alvorada), Emilly faturou ainda a medalha de ouro na decisão da Dupla Feminina Infantil. Detalhe, nos dois títulos em dupla, a promessa jogou numa categoria acima da sua.

“Muito feliz pelo resultado, pelas três medalhas de ouro na competição. Divido essa conquista com a comissão técnica do clube, Moisés Costa e José Lucas Nascimento , meus colegas de equipe que já atuam a alguns anos ao meu lado, minha escola querida que me apoia e me dá todo o suporte. Obrigado, principalmente, à minha família que sempre está do meu lado, me apoiando e acompanhando em todas as competições”, disse a Bailarina das Quadras, que já está representando o Amazonas nas competições nacionais e internacionais.

Chancela e números do evento

O Campeonato Amazonense de Badminton Escolar 2024 foi uma realização da Federação Amazonense de Desporto Escolar (FADE), por meio do Programa de Apoio às Federações (PAF), em parceria com a Federação Amazonense de Badminton (FAMBd). A disputa escolar reuniu 45 atletas estudantes de 12 escolas, entre públicas e privadas. No sábado também aconteceu a primeira etapa do Amazonense de Badminton Sub-19 e Principal, evento que reuniu 30 atletas, representando cinco clubes.

