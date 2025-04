Governo realiza pagamento para 135 beneficiários do Prosamin+

O Governo do Amazonas realizou, nesta quinta-feira, 3, o pagamento de beneficiários do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), que residiam nas comunidades da Sharp e Amazonas 2000. Ao todo, 135 famílias receberam bolsa aluguel, referente a três meses, e indenizações, com o intuito de prestar assistência durante o processo de reassentamento.

O Prosamin+ é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). As soluções de moradia fazem parte do Programa Amazonas Meu Lar.

De acordo com o diretor-presidente da Superintendência de Habitação (Suhab), Jivago Castro, esse pagamento irá proporcionar moradia digna e segura para as famílias.

“Mais uma vez o governador Wilson Lima reforça o seu compromisso com a dignidade e o bem-estar das famílias que mais precisam, especialmente por conta desse período de chuvas intensas. Através desses pagamentos, iremos reassentar mais beneficiários para que possamos minimizar os danos que essas famílias enfrentam e garantir que tenham um lugar seguro e digno”, destacou.

Os pagamentos foram realizados na sede da Superintendência Estadual de Habitação do Amazonas (Suhab), na avenida Efigênio Salles, no bairro Aleixo, totalizando em R$ 1.546.810,30 de investimentos para atender as famílias que residiam em áreas vulneráveis.

Nesta ação, os beneficiários foram contemplados com indenizações de moradia e atividade comercial e bolsa moradia transitória no valor de R$ 1.650. O Prosamin+ já atendeu com soluções de moradia 1.688 famílias, que moravam em áreas de risco de alagação ao longo do Igarapé do Quarenta, entre as zonas sul e leste de Manaus.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Marcellus Campêlo, destaca que o Prosamin+ avança também na construção de unidades habitacionais. “O programa prevê um total de 808 unidades. Atualmente, 248 unidades estão em construção, sendo 176 na comunidade da Sharp e mais 72 na Quadra Habitacional Maués, no bairro Cachoeirinha, zona sul, estas últimas previstas para serem entregues em maio deste ano”, afirmou.

“Gostaria de agradecer ao governador Wilson Lima, à Suhab, também, por essa oportunidade de estar recebendo o auxílio aluguel e poder sair de onde eu morava, porque sempre que chovia, vinha a preocupação de alagar minha casa, já que eu morava em área de risco, então só tenho a agradecer por esse momento e esperar em breve poder receber meu apartamento”, declarou o ex-morador da comunidade Sharp, José Marques.

Prosamin+

O Prosamin+ está urbanizando uma área de 340 mil metros quadrados, ao longo do Igarapé do Quarenta, no trecho entre a avenida Manaus 2000, na zona sul, e a Comunidade da Sharp, zona leste, nos bairros Armando Mendes, Nova República, Coroado, Distrito Industrial e Japiim. Os serviços envolvem drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, mobilidade urbana, construção de unidades habitacionais e reflorestamento.

Ao todo, foram realizados 147.418 pagamentos nos projetos Prosamin 3, Prosamin+, Cachoeira Grande, Monte Horebe e na ação emergencial do Incêndio do Educandos. Foram entregues 224 unidades habitacionais, sendo 32 no Residencial Rodrigo Otávio e 192 no Residencial Ozias Monteiro. Além disso, 713 subsídios foram pagos, totalizando R$ 21.760.000, e 1.688 famílias foram atendidas pelo Prosamin+, com um investimento de R$ 140.701.233,22.

O programa é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), sendo prioridade os reassentamentos das famílias que estão na faixa de alagação e em situação de risco, nos locais de intervenção das obras. O financiamento é pago pelo Governo do Amazonas.

Amazonas Meu Lar

Lançado pelo governador Wilson Lima, em 2023, o programa Amazonas Meu Lar faz parte das políticas de habitação e regularização fundiária do Estado, com o objetivo de soluções definitivas de moradia para a população de baixa renda.

O programa já beneficiou mais de 25 mil famílias com um investimento total de R$ 356.054.288,45. Desse total, 18.505 famílias foram atendidas por meio da Regularização Fundiária, enquanto 6.754 famílias receberam soluções habitacionais definitivas, compensatórias e transitórias, incluindo Bônus Moradia, Unidades Habitacionais, Cheques, Subsídio Entrada do Meu Lar, Indenizações de reposição e compensatórias, Auxílio Moradia e Bolsa Moradia (Aluguel Social).

*Com informações da assessoria

