Autores promovem manhã de autógrafos em Manaus com obras sobre a Amazônia

A Livraria Nacional promove uma manhã de autógrafos com os escritores Cristóvão Nonato e Hélito Chué, autores que relatam suas experiências na Amazônia em suas obras de estreia na literatura. O evento acontece no próximo sábado (5), das 10h às 13h, na sobreloja da livraria, localizada na Avenida 24 de Maio, 415, Centro, em Manaus.

Obras destacam histórias e vivências na Amazônia

Os autores são naturais de Guajára-Mirim (RO) e adotaram Manaus como lar, desenvolvendo suas carreiras na comunicação, economia e educação. Hélito Chué lança “Guajára – Causos em Prosa e Verso”, enquanto Cristóvão Nonato apresenta “Jornalismo na Amazônia – 40 anos no ar”.

Segundo o livreiro Zé Maria Mendes, que realiza lançamentos literários aos sábados na livraria, o evento promove um encontro entre leitores e escritores em um ambiente descontraído. “A boa prosa, a poesia e as crônicas autobiográficas desses autores fazem um registro importante da cultura e história da Amazônia”, comenta.

Hélito Chué: causos e memórias de Guajára-Mirim

Natural de Guajára-Mirim, Hélito Chué vive em Manaus desde 1970, onde atuou como bancário e professor universitário. Em sua obra, ele compartilha relatos baseados em histórias contadas por seus pais e moradores da cidade.

“Sempre gostei de registrar essas memórias, e minha inspiração foi homenagear os pioneiros que construíram Guajára-Mirim. Muitos dos causos e casos são reais, outros são elaborados para tornar a leitura mais envolvente”, explica Chué.

Publicada em 2024, a obra traz um olhar nostálgico sobre a região, abordando desde costumes locais até eventos marcantes da história da cidade.

Cristóvão Nonato: 40 anos de jornalismo na Amazônia

Cristóvão Nonato estreia na literatura com um livro que revisita suas quatro décadas de carreira como radialista, apresentador de televisão e assessor de imprensa.

Composto por 21 crônicas, “Jornalismo na Amazônia – 40 anos no ar” oferece um relato intimista sobre a trajetória do autor, desde sua infância quando descobriu o mundo da comunicação por meio do rádio, até sua experiência na televisão e na era digital.

“Meu objetivo é compartilhar as vivências da profissão e contribuir para o debate sobre jornalismo e combate à desinformação”, destaca Nonato.

O livro também aborda desafios enfrentados no jornalismo amazônico, incluindo pressões políticas e interesses dos grupos de comunicação, além de destacar a importância da ética na profissão.

Leia mais:

Beiradão e os ritmos da Amazônia: série de podcast explora a riqueza musical dos rios

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱