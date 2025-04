Prefeito de Manaus anuncia reajuste salarial de servidores e unificação de dados

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta quinta-feira (3), a recomposição salarial e a unificação das bases de dados dos servidores da administração direta e indireta.

A medida, oficializada por atos administrativos, beneficia servidores sob o Regime de Direito Administrativo (RDA) e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), além de órgãos como a Controladoria-Geral do Município (CGM), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a Procuradoria-Geral do Município (PGM), a Manaus Previdência e a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef).

“Estou assinando atos muito importantes para os servidores da Prefeitura de Manaus. Estamos garantindo o reajuste salarial e a recomposição das bases de dados de diversas categorias. No mês de junho, vamos unificar os reajustes com os servidores da Semsa e da Semed, que possuem planos diferenciados. Com essa medida, todas as demais categorias passarão a ter reajustes no mesmo período”, afirmou o prefeito David Almeida.

Unificação traz eficiência e previsibilidade

A iniciativa garante maior previsibilidade orçamentária e otimização da gestão dos recursos financeiros do município. Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, a decisão traz mais eficiência ao processo de reajuste salarial dos servidores.

“A ideia da Semef é justamente a unificação desses reajustes, porque hoje praticamente cada secretaria tem seu próprio calendário, o que gera discussões frequentes ao longo do ano. Agora, com a padronização, temos uma única negociação geral, o que otimiza os trâmites administrativos e reduz a burocracia. Apenas os servidores da Semsa e da Semed têm um calendário diferenciado, com a recomposição prevista para junho”, explicou Rotta.

Impacto no planejamento financeiro

O secretário municipal de Finanças, Clécio Freire, destacou os impactos positivos da unificação para o planejamento financeiro da prefeitura.

“É importante destacar que essa mudança proporciona uma previsibilidade orçamentária muito maior. Com esse novo modelo, conseguimos aplicar os percentuais de reajuste com base em projeções financeiras mais sólidas, garantindo uma despesa controlada com a remuneração de pessoal. Antes, cada secretaria tinha um dado de reajuste diferente, o que tornava o planejamento mais complexo. Agora, há um único percentual para todos, trazendo maior eficiência e equilíbrio entre as categorias”, explicou Freire.

Além da previsibilidade financeira, a mudança traz ganhos operacionais significativos, reduzindo o tempo gasto com negociações individuais e otimizando a administração de recursos públicos.

Valorização dos servidores

Com esta decisão, o prefeito David Almeida reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores municipais, garantindo reajustes de forma transparente, eficiente e alinhada às necessidades financeiras do município.

