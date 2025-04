VÍDEO: Acidente deixa trânsito lento na Efigênio Sales nesta sexta-feira (4)

Um motorista que trafegava no sentido oposto registrou em vídeo um carro atravessado na pista logo após uma curva.

Um acidente na manhã desta sexta-feira (4) deixou o trânsito lento no sentido Centro-bairro da Avenida Efigênio Sales, uma das principais vias de Manaus.

Um motorista que trafegava no sentido oposto registrou em vídeo um carro atravessado na pista logo após uma curva. A frente do veículo ficou completamente destruída.

A imagem também mostra uma árvore no canteiro central, o que indica que o condutor pode ter colidido com ela antes de parar.

Até o momento, não há informações sobre vítimas nem sobre o que causou o acidente.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados e trabalham no local para orientar os motoristas e reduzir os transtornos no tráfego.

Outro acidente

Na madrugada desta sexta-feira, um caminhão carregado de cimento tombou na Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade. O motorista, identificado como João Oliveira da Silva, de 43 anos, ficou ferido e preso nas ferragens da cabine após perder o controle do veículo.

Testemunhas relataram que o condutor apresentava sinais de embriaguez. Ele foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e encaminhado ao hospital.

O acidente também causou lentidão no trânsito da região. As causas seguem sob investigação.

