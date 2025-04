Padrasto estupra enteada e mãe da menina acoberta crime no AM

Um homem de 30 anos foi preso na quinta-feira (3), por estupro de vulnerável contra sua enteada de 7 anos, e da mãe dela, de 26, por omissão dos fatos e falso testemunho, em Juruá, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Bruno Rafael Nunes, da 70ª DIP, as investigações iniciaram após a criança dar entrada em um hospital do município se queixando de dores abdominais e febre no dia 17 de março deste ano.

Durante o atendimento, a equipe médica procedeu com os exames, e após um exame clínico ginecológico, foi atestado que a criança tinha sido vítima de violência sexual.

“Durante todo o procedimento, a mãe se mostrou inquieta quanto a realização de exames na criança. Fomos acionados e, ainda no hospital, foi realizada uma escuta especializada, ocasião em que a criança contou uma história um pouco imprecisa e a todo momento pedia para o padrasto não ser preso”, contou o delegado.

Investigação

Segundo o delegado, após três dias depois, foi realizada uma segunda escuta especializada, e de forma espontânea, a criança afirmou que a mãe determinou que ela contasse uma falsa história, senão o seu padrasto seria preso.

“Com as informações obtidas, e o importante apoio de toda rede de proteção à criança e ao adolescente do município, representamos pela prisão temporária do padrasto como autor do crime, e da mãe pela omissão dos fatos e falso testemunho. Eles foram presos no bairro Tancredo Neves, no município. As investigações continuaram para delimitar a culpabilidade de cada um no crime”, disse o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e a mulher por omissão dos fatos e falso testemunho. Os dois estão à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem é preso por estupro coletivo contra criança de 11 anos no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱