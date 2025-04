Adolescente mata tio com óleo quente no ouvido

Suspeita confessou ter fervido um litro de óleo e derramado no ouvido do tio enquanto ele dormia

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida em Uruaçu (GO), no último sábado (29), suspeita de ter matado o tio, de 43 anos, com óleo quente. O crime ocorreu em 19 de março e a vítima morreu na sexta-feira (28), após sofrer queimaduras graves.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que a adolescente confessou ter fervido um litro de óleo e derramado no ouvido do tio enquanto ele dormia. Ela morava com a vítima e a avó. A motivação do crime, segundo a polícia, seria porque o tio não concordava com as companhias da jovem.

A Polícia Civil investiga a real motivação do crime. A adolescente foi internada por ato infracional análogo ao crime de homicídio triplamente qualificado.

Investigação

O homem foi inicialmente socorrido no Hospital Estadual Centro Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde faleceu na última sexta-feira.

A polícia apreendeu o celular da adolescente e cumpriu dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a outros envolvidos, apreendendo também dois aparelhos telefônicos. O conteúdo dos celulares será analisado pela perícia.

A adolescente está internada e deverá responder por homicídio triplamente qualificado, sendo por motivo fútil, meio insidioso e cruel, e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A legislação brasileira só permite que a pena chegue a três anos de internação.

