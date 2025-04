Homem é preso com 23 kg de droga na Zona Leste de Manaus

Um homem de 33 anos foi preso com 23 quilos de droga com características de maconha, no final da manhã desta sexta-feira (4), no bairro Novo Aleixo, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a soldado PM Josiane Oliveira, a equipe policial realizou patrulhamento na avenida Cosme Ferreira, quando visualizou o homem conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita. Na ocasião, ele ficou nervoso ao perceber a aproximação da viatura policial e foi abordado.

“Com ele foi encontrado 5 quilos demonstrativos de maconha. Ao ser indagado onde ele tinha buscado essa droga, ele indicou o endereço no bairro Novo Aleixo e, nesse endereço, foram encontrados mais 18 quilos demonstrativos de maconha e 20 programas demonstrativos de pasta base. Com ele também foi apreendida uma moto e uma balança de precisão”, explicou o soldado.

O homem e o material apreendido foram prolongados ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

