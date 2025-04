Polícia Militar do Amazonas completa 188 anos de história 

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) celebra, nesta sexta-feira (4), 188 anos de atuação. Fundada em 4 de abril de 1837, a corporação se tornou o principal braço operacional da Segurança Pública no estado. Desde então, a PMAM registra presença constante nas ruas e amplia sua atuação nos campos social, educacional e de saúde.

Participações históricas da PMAM

A corporação participou de diversos conflitos ao longo da história. Entre eles, destaca-se a Guerra de Canudos, em 1896, no interior da Bahia. Na ocasião, a PMAM enviou quatro expedições que retornaram ao estado em 8 de novembro de 1897. A data é celebrada pela corporação como o “Retorno da Tropa de Canudos”.

Além da fundação em 4 de abril, outra data significativa é o Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril. Instituído pelo Decreto nº 5.440, de 2 de junho de 1943, Tiradentes é o Patrono das Polícias Militares do Brasil.

Destaque do comando

O comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, destacou que os dados representam a trajetória de homens e mulheres que contribuíram e seguem contribuindo para a história da corporação.

“Durante esses anos tivemos a dedicação e comprometimento de todos os policiais militares que passaram pela nossa tropa. Todos os dias nossos heróis vestem suas fardas e vão para as ruas, mesmo com o risco da própria vida, para defender e proteger a população. No dia de hoje, celebramos não só a história da corporação, mas parabenizamos os nossos guerreiros e guerreiras”, disse o coronel.

Atuação da PMAM no combate ao crime

Nos últimos seis anos, a Polícia Militar do Amazonas intensificou as ações contra o tráfico de drogas e o crime organizado. As operações resultaram em apreensões de armas, drogas e capturas de foragidos da Justiça.

Esses resultados são impulsionados pelo trabalho conjunto dos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), Especializado (CPE), Ambiental (CPAmb) e do Interior (CPI). O comandante-geral destaca que a corporação tem investido em planejamento e inteligência para melhorar o desempenho das operações.

“Estamos sempre buscando melhorar e aprimorar nossas ações e operações. Com alinhamento constante das nossas unidades operacionais, subsidiadas pelos nossos setores de estatística e inteligência, posicionamos estrategicamente nossa tropa nas áreas com maior incidência criminal, para inibir o registro de ações delituosas que tanto afligem a população do Amazonas”, afirmou.

Entre as operações em destaque estão Águia, Ajuricaba, Catraca e Rota Mais Segura, realizadas em parceria com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

No primeiro bimestre deste ano, o estado alcançou as metas dos 24 indicadores criminais monitorados pelo Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. A PMAM teve participação decisiva nesses resultados.

Educação, saúde e programas sociais da PMAM

Educação militar

Na área da educação, a PMAM opera nove Colégios Militares da Polícia Militar (CMPMs), sendo oito em Manaus e um em Manacapuru. As escolas participam de competições educacionais em nível nacional e internacional. Nesta sexta-feira, mais de 2.500 novos alunos receberam a boina escolar após completarem a Semana Zero de adaptação.

Avanços na saúde

Na saúde, a corporação recebeu 21 novos profissionais convocados em 2023 pelo governador Wilson Lima. Eles foram incorporados à Diretoria de Saúde (DS) da PMAM em abril de 2024.

A estrutura da saúde foi ampliada com a inauguração da Policlínica da Polícia Militar, no bairro Adrianópolis, em agosto de 2024. O espaço oferece 54 salas distribuídas entre setores administrativos, farmácias, laboratórios e consultórios especializados.

Ações sociais

A PMAM também desenvolve programas voltados ao bem-estar de diferentes faixas etárias. Entre os projetos sociais estão:

Equoterapia e Cinoterapia : terapias com cavalos e cães;

: terapias com cavalos e cães; Formando Cidadão, Escola Segura, Pesac e Proerd : ações voltadas para o público infanto-juvenil;

: ações voltadas para o público infanto-juvenil; Longevidade Ativa e Anos Dourados: programas voltados para a terceira idade e veteranos da corporação.

