Gloria Perez revela motivo de saída da Globo após 42 anos

A autora de novelas Gloria Perez quebrou o silêncio nesta sexta-feira (4) e revelou os motivos de sua saída da TV Globo, após mais de quatro décadas de carreira na emissora.

Em publicação nas redes sociais, Gloria esclareceu que sua trajetória na empresa começou em 1983, quando colaborou com Janete Clair, e se encerra agora, em 2025.

Segundo Gloria, seu último contrato previa a criação de uma nova novela, que entraria no ar após o remake de Vale Tudo. A sinopse e os primeiros capítulos já haviam sido aprovados, mas a direção da emissora optou por não seguir com o projeto.

Gloria Perez afirmou que não questionou a decisão da empresa e optou por não renovar o contrato, que era por obra certa.

“É normal que uma empresa decida de acordo com sua conveniência. Mas uma vez que o contrato era por obra, considerei que o mais conveniente para mim era não aceitar renovação e fazer a resilição do contrato.”

A escritora reforçou que a saída foi amigável e que mantém boa relação com a emissora. Segundo ela, o momento agora é de liberdade criativa.

“Tudo de comum acordo. As portas continuam abertas, as minhas e as da Globo também, mas nesse momento prefiro assim. Quero viver esse tempo no ‘deixa a vida me levar’.”